اليوم السابع
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قائمة السلع التموينية وأسعارها اعتبارا من اليوم ضمن مقررات شهر مايو

الأحد، 01 مايو 2022 12:12 ص
قائمة السلع التموينية وأسعارها اعتبارا من اليوم ضمن مقررات شهر مايو الدكتور علي المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع وأصناف المنتجات الغذائية وغير الغذائية على بطاقات التموين، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد على بطاقة التموين، هو 50 شهريا بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، و25 جنيها للفرد الخامس فأكثر، كما نجحت الوزارة طوال فترة جائحة كورونا فى توفير وتأمين مخزون من السلع الاستراتيجية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

"اليوم السابع" حصل على قائمة السلع وأسعارها المطروحة على بطاقات التموين اعتبارا من اليوم الأحد ضمن مقررات شهر مايو.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 
قرار 2
 
قائمة السلع التموينية وأسعارها

التموين

اسعار سلع التموين

الاسعار الجديدة للسلع التموينية

اسعار زيت التموين

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