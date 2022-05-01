تعرف على استعدادات الإسماعيلية لاستقبال عيد الفطر المبارك

تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، برفقة المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية واللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة.

واطمأن "بشارة" على جاهزية الشبكة لاستقبال بلاغات المواطنين والشكاوى ورفع درجة الاستعداد القصوى لمراقبة الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية بالأسعار المناسبة منعًا لتلاعب التجار.

ومن جانبه أشار اللواء هنرى إبراهيم، المدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة إلى إمكانيات الشبكة فى رصد ومتابعة شكاوى المواطنين بالإضافة إلى التعامل الفورى مع أى طارئ يواجه المحافظة وفق خطة موضوعة مسبقا لمواجهة كافة الأزمات والكوارث.

وأثنى "بشارة" على الجهد المبذول من فريق العمل بالشبكة والجهد المتواصل فى متابعة الأحداث مؤكدًا على تقديم كافة سبل الدعم للشبكة.