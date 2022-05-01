اليوم السابع
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الخارجية الأردنية تطالب المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بالقانون الدولى

الأحد، 01 مايو 2022 12:00 ص
الخارجية الأردنية تطالب المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل بالقانون الدولى الأردن - أرشيفية
وكالات

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طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية، المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بالقانون الدولي وبواجباتها كدولة احتلال.

وقالت الخارجية في بيان، "بشكل يومي تمارس دولة الاحتلال أبشع أشكال التمييز والعنصرية الاستعمارية بحق المواطنين الفلسطينيين على سمع وبصر العالم أجمع، ففي صبيحة هذا اليوم اعتدى مستوطنون إرهابيون بالحجارة على حافلة كانت تقل عددا من المصلين في ساعات الفجر الأولى، ما أدى لإصابة عدد منهم بعد أن كانوا عائدين من الصلاة في المسجد الأقصى المبارك".

وأضافت: "بشكل مفضوح تحدث هذه الاعتداءات دون أن تقدم سلطات الاحتلال على إدانتها أو التحقيق فيها، ولو كانت الصورة معاكسة لاختلفت ردة فعل جيش الاحتلال وقيادته السياسية، ولسمعنا سيلا من التصريحات الإسرائيلية والتهديد الموجه للفلسطينيين".


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