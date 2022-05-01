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اعرف مخالفتك.. خطايا مرورية تغرمك 8 آلاف جنيه بقانون المرور الجديد

الأحد، 01 مايو 2022 02:00 ص
اعرف مخالفتك.. خطايا مرورية تغرمك 8 آلاف جنيه بقانون المرور الجديد أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أقر قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراره حتى الآن مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق و الحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 4 آلاف و لا تزيد عن 8 آلاف جنيه، ومن تلك المخالفات.

-السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق

-القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر

-الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون

-ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة

-التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة

-اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته

-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف

-تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س

-التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة

-ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى

-ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.

تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.

ـ قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها

-استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور


إدارة المرور

قانون المرور الجديد

اخبار الحوادث

قياس السرعات

الطرق

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