اعرف مخالفتك.. خطايا مرورية تغرمك 8 آلاف جنيه بقانون المرور الجديد

أقر قانون المرور الجديد، الذى لم يتم إقراره حتى الآن مخالفات تندرج تحت الشريحة الخامسة ويتم من خلالها خصم 5 نقاط من 50 نقطة متاحة لكل سائق و الحبس فى مدة لا تزيد عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 4 آلاف و لا تزيد عن 8 آلاف جنيه، ومن تلك المخالفات.
-السير عكس الاتجاه المقرر على الطريق
-القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر
-الامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون
-ارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة
-التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة
-اعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته
-الهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف
-تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س
-التزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة
-ثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى
-ارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه.
- تفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.
ـ قيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها
-استعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى، أو أجهزة أخرى يستخدمها رجال المرور
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