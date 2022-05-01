ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط وسوائل الغاز 376 ألف برميل يوميا

كتبت -مروة الغول

تشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير 2022 بنحو 376 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.4 % مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 99.6 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية العالمية مارس 2022.

وأشار التقرير، الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك " انخفتض إجمالي إمدادات الدول المنتجة مـن خارج أوبك بنسبة 0.1 % ليصل إلى نحو 65.9 مليـون برميل يوميا ، بينما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 1.3 % لتصل إلى نحو 33.7 مليون برميل يوميا.

وتابع التقرير، فيمـا يخـص إمدادات مجموعـة دول أوبـك + مـن الـنفط الخـام فقد ارتفعت خلال شـهر فبراير 2022 بنحـو 212 ألـف برميل يوميا ، أي بنسبة 0.5 % مقارنة بمستويات الشهر السابق ، لتصل إلـى حـوالي 39.9 مليـون برميل يوميا .

وذكر التقرير، انخفاض إمدادات الدول المنتجـة مـن خـارج أوبك والأعضاء في مجموعـة اوبـك + بنسبة 0.4 % لتصل إلى نحـو 15.8 مليـون برميل يوميا، بينمـا ارتفعت إمدادات الدول العشر الأعضاء في منظمة أوبك، وهي أعضاء في مجموعة أوبك +، بنسبة 1.1 % لتصل إلى نحو 24.1 مليون برميل يوميا.