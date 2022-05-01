إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة بحالة تسمم عقب تناولهم طعام فاسد بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام 3 أشخاص من أسرة واحدة يقيمون بنحاية قرية القرامطة غرب بسوهاج مصابين بحالة تسمم عقب تناولهم طعام فاسد عبارة عن بطيخ تم حجز المصابين الثلاثة بقسم استقبال الباطنة وتم إجراء كافة الإسعافات الطبية اللاومة لهم والحالة العامة مستقرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوصول 3 أشخاص من بينهم سيدة مصابين بالم بالبطن وقئ مستمر إدعاء تناول طعاما فاسدا عبارة بطيخ فاسد وتم نقل المصابين للمستشفى للعلاج وتم وضعهم تحت الملاحظة الطيبة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية بوصول حماده . ح . م . 38 سنة، ورأفت . ح . م 45 سنة، وشربات. ع . ا 27 سنة يقيمون بناحية قرية القرامطه دائرة مركز شرطة جزيرة شندويل إلى مستشفى سوهاج العام مصابين بحالة إعياء شديد ومغص والم بالبطن وقئ مستمر إدعاء تناولهم طعام فاسد عبارة عن بطيخ فاسد تم وضع المصابين الثلاثة تحت الرعاية الطبية العاجلة بإستقبال الباطنة والحالة العامة مستقرة.

وبسؤال المصابين قرروا أن إصابتهم حدث عقب تناولهم وجية البطيخ ونفوا الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.