إصابة جندين جراء هجوم لتنظيم داعش بالعراق.. وتعرض قاعدة عين الأسد للقصف

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أفاد مصدر أمني عراقي، بأن جنديين أصيبا جراء هجوم لتنظيم "داعش" في الرطبة بمحافظة الأنبار.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية عن المصدر - الذي لم تسمه - القول إن "عناصر تنظيم داعش شنوا هجوما على نقطة تفتيش تابعة للجيش على طريق الرطبة في الأنبار، الأمر الذي أسفر عن إصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة".

وفي ذات المحافظة، أعلن مصدر أمني، عن تعرض محيط قاعدة عين الأسد في الأنبار لقصف بصاروخين.

وقال المصدر إن "محيط قاعدة عين الأسد تعرض لقصف بصاروخين، فيما لم يُعرف حتى الآن ما تسببه القصف".