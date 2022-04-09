3 معارض "أهلا رمضان" و 5 منافذ لبيع اللحوم البلدى والسودانى بطهطا فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تابعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة طهطا بسوهاج، بمتابعة سير العمل بعدد 3 معارض "أهلا رمضان "، بالإضافة إلى 5 منافذ لبيع اللحوم البلدى والسوداني، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بشأن إقامة معارض " أهلا رمضان " وتوفير السلع الغذائية والمواد التموينية بأسعار مخفضة للمواطنين، خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم إقامة 3 معارض " أهلا رمضان " أمام بنك القاهرة بجوار المركز الطبي، وأمام مدرسة النصر، ومعرض بمنطقة الشيخ نصير، بالتعاون مع الغرفة التجارية، والمجتمع المدني، تحت إشراف ورقابة مديرية التموين، وسط إقبال كثيف من المواطنين، لافتة إلى أن المعارض توفر كافة السلع الغذائية، مشيرة إلى فتح 4 منافذ لبيع اللحوم البلدية بسعر 130 جنيه ومنفذ اللحوم السودانى بسعر 90 جنيه، بإجمالى 5 منافذ بمدينة طهطا، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار .