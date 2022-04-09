مقتل طفل فى ظروف غامضة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب، من تحرياتها، لسرعة ضبط المتهمين بخطف طفل عمره 6 سنوات، وقتله ودفنه فى حفرة خلف منزل عائلته بالكيلو 17 دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من العميد منصور دهشان مأمور مركز شرطة القنطرة غرب، يفيد بورود بلاغ مفاده العثور على جثة الطفل "زياد. أ.خ" 6 سنوات مقتولا ومدفون خلف منزل والده.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين لهم العثور على جثة الطفل داخل جوال ومدفونة خلف منزل عائلته.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعى نشرت أمس بوستات بغياب الطفل المجنى عليه أثناء ذهابه لصلاة الجمعة وطلب كاتبى المنشورات الدعاء بعودة الطفل زياد.

ولكن فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت تم العثور على جثة الطفل المفقود داخل جوال ومدفون خلف منزل عائلته.

تم التحفظ على جثة الطفل بمشرحة مستشفى القنطرة غرب المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى وضباط مباحث مركز القنطرة غرب من جهودهم لسرعة كشف أسباب الجريمة وضبط مرتكبيها.