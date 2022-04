"مصر للطيران" تحتفل بمرور 90 عاما على تأسيسها.. وفيديو يرصد أبرز مرتاديها

احتفلت مصر للطيران، بالذكرى الـ90 على تأسيسها، إذ تأسست عام 1932، ونشرت مقطع فيديو، يرصد أبزر الفنانين والمشاهير، الذين كانوا يتنقلون حول العالم على متن طائراتها، وأبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية، والفنانة العالمية صوفيا لورين، والسباح العالمى أبو هيف، والفنانة العالمية باريس هيلتون.

تتعاقب الأجيال وتختلف الاذواق ولكن تظل مصرللطيران هي الاختيار الافضل للمشاهير علي مر العصور.

Generations alternate and tastes differ, but EGYPTAIR remains the best choice for celebrities of all time.