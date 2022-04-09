"مصر للطيران" تحتفل بمرور 90 عاما على تأسيسها.. وفيديو يرصد أبرز مرتاديها

ريهام عبد الله

احتفلت مصر للطيران، بالذكرى الـ90 على تأسيسها، إذ تأسست عام 1932، ونشرت مقطع فيديو، يرصد أبزر الفنانين والمشاهير، الذين كانوا يتنقلون حول العالم على متن طائراتها، وأبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية، والفنانة العالمية صوفيا لورين، والسباح العالمى أبو هيف، والفنانة العالمية باريس هيلتون.

تتعاقب الأجيال وتختلف الاذواق ولكن تظل مصرللطيران هي الاختيار الافضل للمشاهير علي مر العصور.

Generations alternate and tastes differ, but EGYPTAIR remains the best choice for celebrities of all time.#90yearsanniversary#Timeless .. #Endless pic.twitter.com/Pgcyoc4Za4 — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) April 9, 2022



شادية وعبد الحليم حافظ



صوفيا لورين



كوكب الشرق



مصر للطيران

ونشر الحساب الرسمى لمصر الطيران، الفيديو عبر تويتر وعلق :"تتعاقب الأجيال وتختلف الاذواق ولكن تظل مصرللطيران هي الاختيار الافضل للمشاهير علي مر العصور".

وفى مارس الماضى أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير عدة رحلات من مدن أسبانية إلى مدينة الأقصر، وقالت أن ذلك يجيء فى إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصرالعربية.

وفي ضوء توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران بجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم، تقوم مصر للطيران اعتبارا من 21 مارس الحالي وحتي 9 يناير 2023 بتشغيل رحلات خاصة الي مطار الأقصر الدولي بمعدل رحلة أسبوعياً يوم الإثنين من كل اسبوع، قادمة من عدة مدن بإسبانيا وهى سانتياجو،بيلباو، زاراجوزا، ملجا، لنقل عدد من السائحين الأسبان لزيارة معالم الاقصر الأثرية.

هذا وقد استقبل مطار الأقصر الدولي أمس أولي هذه الرحلات التي تقرر تشغيلها بطرازالبوينج B737-800، يأتى هذا تماشياً مع خطة الشركة لزيادة معدلات التشغيل، وفتح خطوط جديدة، وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة.