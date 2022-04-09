اليوم السابع
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"مصر للطيران" تحتفل بمرور 90 عاما على تأسيسها.. وفيديو يرصد أبرز مرتاديها

السبت، 09 أبريل 2022 03:06 م
"مصر للطيران" تحتفل بمرور 90 عاما على تأسيسها.. وفيديو يرصد أبرز مرتاديها مصر للطيران
ريهام عبد الله

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احتفلت مصر للطيران، بالذكرى الـ90 على تأسيسها، إذ تأسست عام 1932، ونشرت مقطع فيديو، يرصد أبزر الفنانين والمشاهير، الذين كانوا يتنقلون حول العالم على متن طائراتها، وأبرزهم كوكب الشرق أم كلثوم، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية، والفنانة العالمية صوفيا لورين، والسباح العالمى أبو هيف، والفنانة العالمية باريس هيلتون.

شادية وعبد الحليم حافظ
شادية وعبد الحليم حافظ

 

صوفيا لورين
صوفيا لورين

 

كوكب الشرق
كوكب الشرق

 

مصر للطيران
مصر للطيران

 

ونشر الحساب الرسمى لمصر الطيران، الفيديو عبر تويتر وعلق :"تتعاقب الأجيال وتختلف الاذواق ولكن تظل مصرللطيران هي الاختيار الافضل للمشاهير علي مر العصور".

وفى مارس الماضى أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير عدة رحلات من مدن أسبانية إلى مدينة الأقصر، وقالت أن ذلك يجيء فى إطار مجهودات وزارة الطيران المدني لتنشيط الحركة الجوية الوافدة إلى جمهورية مصرالعربية.
 
وفي ضوء توجيهات الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران بجذب المزيد من العملاء من جميع أنحاء العالم، تقوم مصر للطيران اعتبارا من 21 مارس الحالي وحتي 9 يناير 2023 بتشغيل رحلات خاصة الي مطار الأقصر الدولي بمعدل رحلة أسبوعياً يوم الإثنين من كل اسبوع، قادمة من عدة مدن بإسبانيا وهى سانتياجو،بيلباو، زاراجوزا، ملجا، لنقل عدد من السائحين الأسبان لزيارة معالم الاقصر الأثرية.
 
هذا وقد استقبل مطار الأقصر الدولي أمس أولي هذه الرحلات التي تقرر تشغيلها بطرازالبوينج B737-800، يأتى هذا تماشياً مع خطة الشركة لزيادة معدلات التشغيل، وفتح خطوط جديدة، وتنشيط حركة السفر إلى مصر خلال الفترة القادمة.
 

مصر للطيران

شركة مصر للطيران

تأسيس مصر للطيران

البابا تواضروس

كوكب الشرق

شادية

ماجدة الرومى

صوفيا لورين

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