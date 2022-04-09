مصرع مبيض محارة صعقا بالكهرباء فى الغربية

الغربية - محمد طارق

لقى مبيض محارة فى العقد الثالث من العمر مصرعه، صعقا بالكهرباء أثناء عمله فى أحد منازل قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا باستقبال مستشفى طنطا الجامعى شاب يدعى احمد. ع. ا " فى العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، جثة هامدة إثر صعق كهربائى ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان تبين أن المتوفى يعمل مبيض محارة وخلال عمله بأحد منازل قرية محلة روح أصيب يصعق كهربائى ولفظ أنفاسة الأخيرة متأثرا بصعق تيار كهربائى .

وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.