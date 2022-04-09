اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 03:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع مبيض محارة صعقا بالكهرباء فى الغربية

السبت، 09 أبريل 2022 02:39 م
مصرع مبيض محارة صعقا بالكهرباء فى الغربية جثة - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى مبيض محارة فى العقد الثالث من العمر مصرعه، صعقا بالكهرباء أثناء عمله فى أحد منازل قرية محلة روح بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورد بلاغًا باستقبال مستشفى طنطا الجامعى شاب يدعى احمد. ع. ا " فى العقد الثالث من العمر، مقيم بقرية محلة روح بدائرة مركز طنطا، جثة هامدة إثر صعق كهربائى ، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة وسؤال شهود العيان تبين أن المتوفى يعمل مبيض محارة وخلال عمله بأحد منازل قرية محلة روح أصيب يصعق كهربائى ولفظ أنفاسة الأخيرة متأثرا بصعق تيار كهربائى .

وتم نقل الجثة الى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائى بسرعة عمل التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

 


مصرع مبيض محارة

الغربية

اخبار الغربية

حادث

صعق كهرباء

مدير امن الغربية

مستشفى طنطا الجامعى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة الجيزة تزيل 24 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية

السبت، 09 أبريل 2022 02:26 م

صادرات الصناعات الهندسية المصرية تقفز 26% أول شهرين من 2022

السبت، 09 أبريل 2022 02:26 م

السجن 15 سنة لجزار بتهمة قتل زميله بسبب المنافسة على سعر "كيلو اللحمة"

السبت، 09 أبريل 2022 02:21 م

ليفانتي ضد برشلونة.. ثلاثي البارسا مُهدد بالإيقاف فى الدوري الإسباني

السبت، 09 أبريل 2022 02:20 م

سكرتير عام كفر الشيخ يعقد اجتماعا لإعداد خطة لإدارة الأزمات وربطها بالشبكة القومية

السبت، 09 أبريل 2022 02:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة