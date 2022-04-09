مسؤولون بالناتو: فنلندا والسويد قد تنضمان إلى الحلف قريبًا

وكالات

ذكر مسؤولون بحلف شمال الأطلسي "الناتو" أن فنلندا والسويد قد تنضمان إلى الحلف قريبًا، وهي خطوة من المحتمل أن تثير غضب موسكو وستؤكد خطأ روسيا الاستراتيجي في غزو أوكرانيا.

وقال مسؤولو الناتو لشبكة CNN إن المناقشات حول انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف أصبحت جدية للغاية منذ الغزو الروسي.

وذكر مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأمريكية أن الأمر طرح في اجتماع وزراء خارجية الناتو هذا الأسبوع، والذي حضره وزيرا خارجية فنلندا والسويد.

وقال المسؤولون إن المناقشات تؤكد إلى أي مدى لم يؤد غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا إلى توحيد حلف الناتو وهو عكس أهداف بوتين المعلنة قبل بدء الحرب.

كان الرئيس الروسي قد طالب الناتو بوقف التوسع شرقًا وقبول أعضاء جدد، متهمًا الاتحاد بتهديد الأمن الروسي، وبدلاً من ذلك، زاد الناتو من دعمه لأوكرانيا ويستعد لاستقبال أعضاء جدد.