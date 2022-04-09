محافظ بورسعيد يلتقى عددا من السائحين الأجانب خلال زيارتهم لساحة الشهداء

بورسعيد - محمد عزام

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، صباح اليوم السبت، على استقبال عدد من السائحين الأجانب خلال زيارتهم لساحة الشهداء "ميدان المسلة" ضمن جولة تفقدية موسعة للسائحين بشوارع مدينة بورسعيد، واستعرض محافظ بورسعيد للسياح أهم المعالم السياحية والحضارية بمحافظة بورسعيد، فضلا عن الظواهر الطبيعية التى تتميز بها المحافظة، موجها الدعوة للسائحين بتكرار زيارتهم لبورسعيد على مدار العام للاستمتاع بالأجواء الطبيعية الرائعة بالمحافظة.

ومن جانبهم، أعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة ساحة الشهداء، ورؤية ظاهرة تجمع الحمام فى الميدان وسط المواطنين، وهى ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها و تشبه البلدان الأوربية فى هذا الشأن، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد منذ وصولهم أرض بورسعيد، وأكدوا على إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد والتى تعد بمثابة مدينة أوربية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقى والجمال.

وكان ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناةالسويس، استقبل أمس الجمعة، السفينة السياحية VIKING STAR " النجم الاسكندينافى" يبلغ طولها 228 متر، غاطسها 6.3 متر ، ترفع علم NORWAY، قادمة من ميناء سفاجا وعلى متنها 498 سائحا و 447 طاقم البحارة، ضمن رحلات "اليوم الواحد" يأتى هذا فى إطار عودة السياحة للميناء بعد تأثر حركة السياحة العالمية بجائحة كورونا ،فضلاً عن القيام برفع درجة الإستعداد والتأكد من تمام جاهزية كافة المرافق بالميناء خاصة محطة الركاب السياحية وأرصفتها لإستقبال الرحلة السياحية،وتقديم الخدمات الأمنية والشرطية وضمان سلامة وصول أفواج السائحين وخروجهم من الميناء بيسر وأمان.



المحافظ مع عدد من الأجانب



المحافظ والسياح بميدان الشهداء



المحافظ يتحدث اليهم



جانب من زيارة عدد من السياح



حوار المحافظ مع السياح