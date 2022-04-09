محافظ القاهرة يفتتح الدورة الرمضانية بالملاعب المفتوحة بحى الأسمرات.. صور

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الدورة الرياضية الرمضانية التى أقيمت بالملاعب المفتوحة بالسامرات فى دورى الكرة الخماسية للأحياء المطورة (الأسمرات، روضة السيدة زينب، أهالينا 1 و2، المحروسة، معًا، الخيالة) تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة"، بحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة والمهندس رزق على رئيس هيئة النقل العام وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكرم محافظ القاهرة خلال الحفل منتخب محافظة القاهرة بنين وبنات "قادرون باختلاف- حركى" الحاصل على الترتيب الأول على مستوى الجمهورية فى ألعاب كرة القدم وألعاب القوى وتنس الطاولة ورفع الأثقال والكرة الطائرة جلوس.

وأكد محافظ القاهرة أن القضاء على العشوائيات من أهم المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء.

وأكد محافظ القاهرة أن سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل الخدمات لمواطنى المناطق غير الآمنة وحرصها على بناء الإنسان قبل المكان أصبح واقعًا ملموسًا مشيرًا إلى أن الدولة ترعى المواهب الموجودة بهذه المناطق وتقدم لها الدعم الكامل.

وأشار محافظ القاهرة خلال الحفل إلى أن الدولة لم تهتم ببناء وحدات سكنية حضارية فى المناطق بديل العشوائيات فقط بل ركزت كل جهودها على تطوير الإنسان القاطن بها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له.

تضمن الحفل عدد من الفقرات الرياضية والفنية المقدمة من مراكز الشباب.

يذكر أن الدورة التى يشارك بها اكثر من 192 مشارك للمراحل السنية من 14 حتى 30 عاما فى خماسى كرة القدم تم إقامتها بهدف استثمار طاقات الشباب القاطنين بتلك المناطق واكتشاف الموهوبين.