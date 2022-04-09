محافظ الفيوم يسلم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لأنظمة الرى الحديث للمشاركين

الفيوم - رباب الجالى

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، آليات تنفيذ مشروعات الرى الحديث، للتشجيع والعمل على تنفيذ شبكات التنقيط والرى الحديث، للتسهيل على المزارعين والفلاحين، كما قام بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية للتحول الرقمى لأنظمة الرى الحديث للمشتركين بها، وكرم القائمين عليها بمنحهم شهادات التقدير.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقد بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، والمحاسب أيمن فرغلى الشريف رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالفيوم، والدكتور علاء عبد القوى شيلابى نقيب الزراعين بالفيوم، الباحث بمركز البحوث الزراعية، وعبدالسلام أحمد عبدالعليم نقيب الفلاحين بالفيوم، والمهندس حمدى أمين منسق الدورة التدريبية، والدكتورة رضوى إيهاب مدرس دراسات الجدوى، المحاضرة بالتدريب.

أشار محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، إلى أن تنفيذ مشروعات الرى الحديث تدعمها الدولة من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، للتوسع فى برامج تنمية وتطوير القطاع الزراعى، وزيادة الإنتاج من المحاصيل وتحسين جودة التربة وزيادة مساحة الأراضى المنزرعة، لافتا إلى أهمية التعاون بين روابط الرى ومسئولى البنك الزراعى من جانب والمزراعين من جانب آخر لزيادة دعم مشروعات التحول لأنظمة الرى الحديث.

وأكد المحافظ، على مسئولى البنك الزراعى سرعة تسهيل التمويل الخاص بمشروعات الرى الحديث، استثمارا للوقت والجهد بما يعود بالنفع على الفلاحين وأصحاب الأراضى الزراعية من خلال زيادة محصولية الفدان والمحافظة على خصوبة التربة وترشيد مياه الرى.

كما وجه محافظ الفيوم، نقيبى الزراعيين والفلاحين بالتنسيق فيما بينهما وعدد من الجهات المعنية لتزويد معارض وشوادر "أهلا رمضان" بالخضروات بالتنسيق مع مديرية الزراعة وكبار التجار والغرفة التجارية، لتوفير الخضروات للمواطنين بأسعار مناسبة والقضاء على جشع بعض التجار.

وعلى هامش الاجتماع، قام محافظ الفيوم، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعدد ٢٥ متدربا، وتكريم القائمين والمحاضرين بالدورة، وخلال التكريم أكد المحافظ على أهمية الاستفادة من كافة المعلومات التى تلقاها المتدربين، وتنفيذ ما تلقوه من معلومات على أرض الواقع بما يسهم فى الارتقاء بقطاعى الزراعة والرى، مشيرا إلى ان القيادة السياسية تضع ضمن أولوياتها التوسع فى الأراضى الزراعية ومشروعات الرى الحديث، لافتاً إلى أهمية بناء الشباب فرصهم بأيديهم .

ومن جهته استعرض نقيب الزراعين بالفيوم، محاور البرنامج التدريبى لشباب الخريجين الزراعين والذى يهدف الى "التدريب من أجل التشغيل" والعمل فى تطوير وتحديث أنظمة الرى الحديث وإنشاء شركات زراعية تعمل فى مجال تطوير أنظمة الرى الحديث، وتمت الدورة على مدار ٣ أيام تدريبية نظريا بالأضافة إلى يوم عملى زيارة ميدانية لمزارع محولة إلى رى حديث، وتناول التدريب نظرة عامة على المشروعات القومية للرى خاصة مشروعات الرى الحديث بالفيوم من تبطين للترع وتطوير المساقي، ومعرفة اصناف وأنواع الزراعات، وأنواع الاراضى الزراعية وعلاقتها بطرق الرى والعمليات الفنية " التركيب والصيانة" والمقايسات، ودراسة الجدوى لمشروعات الرى الحديث، وتمويل المشروعات وانشاءها والأوراق المطلوبة والاجراءات لذلك.

جدير بالذكر، أن البرنامج التدريبى جاء بالتعاون بين الجهاز التنفيذى ونقابة المهن الزراعية وجامعة الفيوم " كلية الزراعة" وجمعية المزارع المصرى لتنمية المجتمع والبنك الزراعى المصرى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



جانب من تسليم الشهادات