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محافظ أسوان: تشغيل المخبز البلدى بكرسكو بعد شكوى الأهالى.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 03:15 م
محافظ أسوان: تشغيل المخبز البلدى بكرسكو بعد شكوى الأهالى.. صور تشغيل مخبز قرية كرسكو بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم تشغيل المخبز البلدى الجديد بقرى كرسكو وأبو حنضل والريقة بمركز نصر النوبة بعد ورود شكوى عن تأخر تشغيل المخبز، وهو الذى نتج عنه معاناة المواطنين فى الحصول على العيش البلدى المدعم المقرر لهم.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى التموين بتسليم الحصة المخصصة من الدقيق لصاحب المخبز بإجمالى 8 أجولة دقيق تنتج 5800 رغيف يومياً بما يلبى احتياجات المواطنين من هذه السلعة الهامة.

وفى السياق نفسه، وجه محافظ أسوان رئيس مركز ومدينة كوم أمبو شوقى مصطفى بالمتابعة اليومية للمقلب الوسيط المؤقت بالظهير الصحراوى لقرية عرب كيما وذلك بعد ورود شكاوى من أهالى قرية دابود بنصر النوبة والمجاورة له من الأدخنة المنبعثة من المدفن، كما تم رفع التراكمات والمخلفات والقمامة، مع تنفيذ أعمال التسوية بالمقلب الوسيط ، مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على البيئة المحيطة.

وفى سياق آخر، تابع أشرف عطية جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحى للانتهاء تماماً من مشكلة ضعف المياه وانقطاعها فى الأدوار العليا بمنطقة المحمودية وذلك بعد إصلاح الكسر المفاجئ فى خط مياه الشرب العمومى، وإعادة تشغيل طلمبات الرافع العلوى بكامل طاقته بإجمالى 175 لتر / ثانية ، وهو الذى تزامن مع إصلاح كسر آخر بجوار محطة كهرباء السيل الجديد حيث تم إحلال وتجديد الخط بقطر 6 بوصة ، وإعادة تشغيل المياه مرة أخرى.

تشغيل المخبز
تشغيل المخبز

 

رفع تراكمات القمامة
رفع تراكمات القمامة

 

صيانة خطوط المياه
صيانة خطوط المياه

 


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