كبسولة × القانون.. لو حد من أهلك استولى على ميراثك ازى تاخد حقك؟

كتب إيهاب المهندس

بعض أصحاب النفوس الضعيفة لا يراعون صلة الرحم ويعمى الطمع قلوبهم ويأكلون أموال ذويهم بدون وجه حق، وتقسيم التركات من الأمور التي تتسبب في خلق العديد من الأزمات بين الأهل والأسرة الواحدة، وبعض المواطنين وخاصة في الأرياف يجهلون طرق حصولهم على حقوقهم في الميراث رغم أن الخطوات بسيطة منها..

ـ ترفع دعوى الميراث بالاستناد لنص المادة 49 مكرر من قانون المواريث و يشترط قبلها عمل انذار لمن يستحوذ على الميراث أو على مستنداته.

ـ رفع دعوى فرز وتجنيب التي يمكن أن تنهي حالة الجدل المقام على المواريث والتركات، "الفرز والتجنيب" للسندات للعقارات والأراضي والأملاك.

ـ تقديم بلاغ فى النيابة التابع لها العقار محل التركة.

ـ يتم تقديم البلاغ من خلال الموقع الإليكتروني للنيابة العامة.

ـ أو يتم عمل محضر بقسم الشرطة التابع له محل التركة المتنازع عليها