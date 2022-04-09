قصر ثقافة ومكتبة الطفل بالأقصر يقدمان دوريا ثقافيا للأطفال بأسئلة عامة

الأقصر - أحمد مرعى

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، حيث أعد قصر ثقافة الطفل بمحافظة الأقصر دوريا ثقافيا للأطفال بأسئلة فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبو العلمين مسئولة بالقصر.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط دوريا ثقافيا للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وردة حسن، بالإضافة إلى ذلك نفذت المكتبة ورشة رسوم أطفال تنفيذ حجاجية خيري، وأقام قصر ثقافة حسن فتحى ورشة فنية للرسم بعنوان "إستقبال رمضان" تنفيذ محمد إبراهيم محمد أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر، ونفذ قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة فنون تشكيلية رسم حر عن "فانوس رمضان" تنفيذ أسماء عبد السلام، ونفذ بيت ثقافة الأقالتة ورشة فنية أعمال صلصال نفذتها فاطمة عبد الكريم.

وعقد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "عادات وتقاليد شهر رمضان بين الماضي والحاضر" قدمها سيد صدقى فهمى، وتحدث عن عادات وتقاليد شهر رمضان الكريم وهذه العادات والتقاليد بين الماضي والحاضر وأهمية هذه العادات في مصر والعالم العربي، بجانب أمسية شعرية للشاعر أحمد شمس الدين الأمير وألقى قصيدة "فرحة رمضان".

فيما نظم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المرأة المعيلة كيفية دعمها فى المجتمع" قدمها أحمد محمد على، حيث أكد على أن الرئيس ساند المرأة المعيلة قانونيا وماديا وتمكينها اقتصاديا من الأهداف الإستراتيجية للدولة وتقديم الخدمات الصحية والمنح الدراسية لأبناءها والمعيلة هى إمرأة فقدت السند فقدت الزوج والأب والاخ ووجدت نفسها بمفردها فى مواجهة الحياة بقسوتها ومرارتها وآلامها، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة إسنا محاضرة عن "آثار إسنا" قدمها محمد الدالي مفتش آثار، وتحدث عن آثار إسنا ومنها معبد إسنا ومعبد كومير ومقبرة المعلة ووكالة الجداوي وبعض المناطق الأثرية في إسنا.



قصر ثقافة الطفل بالأقصر ومكتبة الطفل بالديمقراط يقدمان دوري ثقافى (1)



قصر ثقافة الطفل بالأقصر ومكتبة الطفل بالديمقراط يقدمان دوري ثقافى (2)



قصر ثقافة الطفل بالأقصر ومكتبة الطفل بالديمقراط يقدمان دوري ثقافى (3)