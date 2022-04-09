فطارك صحى.. فوائد شوربة الخضار فى شهر رمضان

كتبت ميرفت رشاد

تعد الشوربة من الوجبات الأساسية على مائدة إفطار شهر رمضان الكريم لما لها من فوائد صحية، خاصة التى تحتوى على الخضروات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، بعد فترة صيام تصل لـ 14 ساعة تقريبا، كما تلعب الخضروات دورا مهما فى إنقاص الوزن والوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسكرى، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

الفوائد الصحية لتناول شوربة الخضروات



توفر الخضراوات العديد من الفوائد الصحية بسبب محتواها العالي من الفيتامينات والمعادن والألياف والمركبات النباتية، ولها دور فى تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكرى، كما تساعد على التحكم فى الوزن، وتشير الدراسات إلى أن تناول السعرات الحرارية اليومية يميل لأن يكون أقل للأشخاص الذين يتناولون الشوربة.

وأظهرت الدراسات أيضًا أن تناول "الشوربة" قد يقلل من الجوع ويزيد من الشبع، قد يكون هذا جزئيًا بسبب العوامل المعرفية، حيث يعتقد الأشخاص أن الحساء سيجعلهم ممتلئين قد تحتوى بعض الأنواع أيضًا على نسبة عالية من الألياف التى تزيد من الشعور بالامتلاء عن طريق تأخير إفراغ المعدة السرعة التى تفرغ بها معدتك بعد الأكل وزيادة حجم المعدة عن طريق امتصاص الماء والتورم بمجرد دخولها إلى المعدة.

كما يساعدك تناول الشوربة على البقاء رطبًا، فالماء ضرورى لصحتك، وقد يأتي إجمالي استهلاكك من الماء من مياه الشرب أو المشروبات أو الماء فى الطعام، كما هو الحال بالنسبة للحساء والفواكه والخضروات.