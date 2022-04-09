"طعم كنافته مختلف".. قصة "عم عمر" بيبيع الكنافة بقاله 40 سنة فى قنا.. لايف

قنا صابر سعيد

قدم اليوم السابع بثًا مباشرًا مع العم عمر عبد المتعال من أقدم بائعى الكنافة الآلى داخل محافظة قنا، حيث يعمل فى مجال بيع الكنافة منذ 40 عاما بأحد الأسواق.





وقال عمر عبد المتعال، إنه بدأ صناعة الكنافة الآلى منذ أكثر من 40 عاما وتعلمها من تلقاء نفسه، حينما كان يشاهد أحد الصناع يعمل فى ذلك المجال وبدأ فى البداية بصناعة الكنافة البلدى على الفرن المصنوعة من الطوب اللبن والساج ثم أشترى ماكينة آلية بعد ذلك.

وأوضح عمر عبد المتعال، أن جميع أفراد عائلته تعمل بالصناعة فى شهر رمضان من كل عام وينتظر الشهر الكريم لبدء العمل، حيث يجهز المعدات وصيانتها قبل الشهر بأيام ويحافظ على قوام العجين والكنافة وكذلك جودتها وتجهيزها للبيع.

وأشار عبد المتعال، إلى أنه عمل فى مجال المطاعم لمدة كبيرة ثم اتجه إلى العمل فى بيع الكنافة وتعليم تلك الصنعة إلى أبنائه الذى يعملون فى شهر رمضان أيضًا، مضيفًا أن الإقبال على الكنافة يكون خلال الشهر فقط.