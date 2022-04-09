ضوابط امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والإعدادية.. اعرف التفاصيل

محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، ونرصد كافة التفاصيل وضوابط الاختبارات كالتالى.

ـ كلفت الوزارة المديريات بالالتزام بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي بالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي.

ـ عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

ـ تلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

ـ بالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من الوزارة.

ـ الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

ـ تنطلق الامتحانات فى شهر مايو المقبل وتحديدا 8 مايو 2022.