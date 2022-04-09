اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 08:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ضوابط امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والإعدادية.. اعرف التفاصيل

السبت، 09 أبريل 2022 07:00 ص
ضوابط امتحانات نهاية العام الدراسى لصفوف النقل والإعدادية.. اعرف التفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022، ونرصد كافة التفاصيل وضوابط الاختبارات كالتالى.

ـ كلفت الوزارة المديريات بالالتزام بالمواعيد الواردة بالخطة الزمنية للعام الدراسي بالنسبة لمواعيد امتحانات صفوف النقل والصف الثالث الإعدادي.

ـ  عدم عقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني في المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

ـ تلغى جميع الجداول الامتحانية التي تم إعدادها قبل المواعيد المحددة بالخريطة الزمنية.

ـ بالنسبة للمناهج الدراسية ومواصفات الامتحان، استمرار المناهج الدراسية طبقًا لخطة توزيع المناهج المعتمدة من الوزارة.

ـ الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل مادة.

ـ تنطلق الامتحانات فى شهر مايو المقبل وتحديدا 8 مايو 2022.


التربية والتعليم

ضوابط امتحانات الترم الثانى

ضوابط امتحان نهاية العام

جدول امتحان الترم الثانى

مواعيد امتحانات نهاية العام

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم تعلن تدريب معلمى الصفوف الأولى للتطوير المهنى 10 أبريل

الخميس، 07 أبريل 2022 10:10 ص

التعليم: المدارس تصحح امتحانات الصف الرابع الابتدائى لشهر فبراير ومارس

الخميس، 07 أبريل 2022 10:00 ص

التعليم تؤكد انتهاء تسجيل استمارة الثانوية العامة للطلاب النظاميين.. الكنترولات بدأت مراجعة البيانات وتجهيز أرقام الجلوس ومقار اللجان.. والمدارس تناشد طلاب المنازل سرعة كتابة بيانات التقدم للامتحانات

الخميس، 07 أبريل 2022 08:00 ص

التعليم تقرر تعديل جدول الامتحان التدريبى لأولى وثانية ثانوى مراعاة لأعياد الأقباط

الأربعاء، 06 أبريل 2022 08:41 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة