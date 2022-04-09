صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "الخدمات التعليمية" بنسبة 3.3%

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.9%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاعي مواد البناء والبنوك بنسبة 0.7%، 0.4%، على التوالي.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 3.3%، أعقبه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3%، وهبط قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية والموارد الأساسية بنسبة 2.6%، 2.5%، على التوالي، وانخفض قطاعي التجارة والموزعون وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.7%، 1.5%، على التوالي، ونزل قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.7%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، 0.01%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 11101.94 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1901.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.4% ليغلق عند مستوى 2882.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 0.9% ليغلق عند مستوى 13588.21 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 8.5% ليغلق عند مستوى 4275.87 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 720.8 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431.6 مليار جنيه إلى 419 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.9%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 126.6 مليار جنيه إلى 126.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.4%.