سلوكيات خاطئة تؤثر على صحة قلبك.. المشروبات السكرية أبرزها

كتبت ـ إيناس البنا

أمراض القلب هي أحد الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، هناك العديد من العوامل التي تلعب دورًا بارزًا في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، حيث أظهرت العديد من الدراسات أنه إذا كانت أمراض القلب متوارثة في العائلة، فأنت أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، علاوة على ذلك ، إذا كنت تستهلك أطعمة ومشروبات خاطئة ، فأنت تزيد من فرص الاصابة.

تزيد المشروبات السكرية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب

وفقا لدراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية حسب موقع " healthsite، فإن المشروبات السكرية أو المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية هي عامل خطر رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وفقًا لنتائج الدراسة، كانت النساء اللائي تناولن حصة واحدة أو أكثر من المشروبات المحلاة بالسكر يوميًا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية من النساء اللائي نادرًا أو لم يشربن المشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية والمشروبات السكرية ومشروبات الفاكهة.

اختيار المشروبات الصحية للقلب بدلا من ذلك



يعمل قلبك باستمرار على توفير الأكسجين والدم الغني بالمغذيات لكل نسيج وعضو في جسمك. يجب أن تكون حماية قلبك من أولوياتك لأنه العضو الذي يحافظ على تغذية كل خلية في جسمك. أظهرت الدراسات أن العيش بأسلوب حياة صحي، والذي يتضمن اتباع نظام غذائي صحي يجب أن يكون له الأولوية للوقاية من أمراض القلب. فيما يلي بعض المشروبات الصحية للقلب التي يمكن أن تساعد أيضًا في التخفيف من المخاطر.

الشاي الأخضر



وجدت دراسة نشرت في مجلة Ethnopharmacology أن شاي الماتشا ، وهو نوع من الشاي الأخضر ، يحتوي على مستويات عالية من مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تحسين صحة القلب. يمكن أن يساعد وجود هذه المرطبات أيضًا في منع تراكم المواد الدهنية في جدران الشرايين، وبالتالي تقليل الالتهاب.

شاي الكركديه



يُصنع هذا الشاي من زهور نبات الكركديه ، وهو مصدر لمضادات الأكسدة من مادة البوليفينول ومستخلصات الكركديه المعروفة بقدرتها على التحكم في ضغط الدم وخفض مستويات الكوليسترول - وكلاهما يساهم في الإصابة بأمراض القلب. وجدت الدراسات أيضًا أن شاي الكركديه يقلل من ضغط الدم ويدير مستويات الالتهاب ، وبالتالي يساعد في أمراض القلب.

الماء

المشروب القوي - الماء! لا شيء يضاهي جودة المياه الطبيعية. وفقًا للنتائج التي تم تقديمها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب 2021 ، فإن شرب 8 أكواب من الماء على الأقل يوميًا يمكن أن يساعد في التخفيف من مخاطر الإصابة بقصور القلب بعد 25 عامًا. لذا ، لماذا لا تبدأ الآن! اشرب 8-10 أكواب من الماء كل يوم للوقاية من أمراض القلب.

عصير الرمان

يُعتقد أن الرمان من أكثر الفواكه صحة للقلب، تساعد خصائص مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على منع تصلب الشرايين التي تزود القلب بالدم وانغلاقها، يحتوي الرمان أيضًا على نسبة عالية من مادة البوليفينول ، وهي مغذيات دقيقة تساعد على تخفيف الالتهاب وزيادة الدورة الدموية. إحدى طرق تناول هذا المشروب الصحي للقلب هي تناول عصير الرمان.

عصير الطماطم

الطماطم غنية بالفيتامينات والمعادن ويمكن أن تساعد في مكافحة أمراض القلب، يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات C و E والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم ، وكلها يحتاجها جسمك للحفاظ على حركة الدم والقضاء على الصوديوم الزائد. تحتوي الطماطم أيضًا على نسبة عالية من اللايكوبين ، وهو مضاد للأكسدة يقوي الشرايين ويخفض نسبة الكوليسترول ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يكون عصر الطماطم أكثر فائدة لصحتك.