أفضل 3 أطعمة لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت - ميرفت رشاد

أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة لكل من الرجال والنساء، وتعود إلى عوامل الخطر الرئيسية الثلاثة ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، تدخين السجائر، ويمكنك إدارة اثنين من عوامل الخطر مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول عن طريق إجراء بعض التعديلات البسيطة على نظامك الغذائي اليومي وفقا لما نشره موقع " eatthis".

وقال خبير التغذية الأمريكي ، شارون بالمر ، إن أحد عوامل الخطر للإصابة بأمراض القلب هو اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والكوليسترول، ترتبط اللحوم الحمراء بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الكلية، موضحا أن استبدال مصادر البروتين الصحية الأخرى ثبت أنه يقلل من مخاطر الوفيات، بشكل عام، تحتوي اللحوم الحمراء على دهون مشبعة أكثر من خيارات البروتين الأخرى.

وأضاف، أنه من السهل الحصول على ما يكفي من البروتين من نظام غذائي نباتي، إن تناول الأطعمة النباتية سيوصلك إلى هناك ويحمي قلبك على طول الطريق ، مثل البروتينات النباتية ، مثل الفول والعدس وأطعمة الصويا والمكسرات والبذور، غني بالألياف والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن والمواد الكيميائية النباتية المرتبطة بالوقاية من الأمراض.

الأطعمة الثلاثة الأفضل لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

البقوليات:

الفاصوليا المجففة، والعدس ، والبازلاء هي مصادر جيدة للبروتين ، بالإضافة إلى أنها تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتساعد على تعزيز ميكروبيوم الأمعاء من أجل صحة القلب، وتقليل الالتهابات، والصحة المناعية.

الفواكه والخضراوات والفاصوليا والمكسرات

تساعد الفاصوليا المعلبة المتوفرة بسهولة في توفير الوقت في إعداد وجبة صحية للقلب، تأتي في أصناف منخفضة الصوديوم لتوفير جميع الفوائد الصحية للفاصوليا مع القليل من الصوديوم والمساعدة في مكافحة ارتفاع ضغط الدم.

ضع في اعتبارك أن تناول نصف كوب واحد من الفاصوليا يؤثر على ستة عوامل رئيسية لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، بما في ذلك التمارين ووزن الجسم والنظام الغذائي وكوليسترول الدم وضغط الدم والسكري، توفر هذه الكمية 18-23 جرامًا من الكربوهيدرات لتغذية القلب بالتمارين الرياضية. فهي تحتوي على صفر من الكوليسترول وغنية بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول الضار.

المكسرات والبذور

الفستق والجوز واللوز وبذور الشيا والفول السوداني توفر مصادر جيدة للبروتين والدهون الصحية والألياف المرتبطة بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، تناول حفنة من المكسرات والبذور في اليوم لوجبات خفيفة صحية للقلب.

تعتبر أطعمة الصويا ، مصادر جيدة للبروتين عالي الجودة المرتبط بصحة القلب، غني بالبروتينات والألياف والمواد الكيميائية النباتية ، تناول المزيد من أطعمة الصويا طريقة رائعة لتحل محل الأطعمة الحيوانية في طبقك.