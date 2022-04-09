اليوم السابع
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سائق ميكروباص يتعدى على مسعف بسلاح أبيض والأمن يكثف جهوده لضبطه بطنطا

السبت، 09 أبريل 2022 11:33 م
سائق ميكروباص يتعدى على مسعف بسلاح أبيض والأمن يكثف جهوده لضبطه بطنطا سيارة إسعاف
الغربية مصطفى عادل

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أقدم سائق ميكروباص على التعدى على مسعف بمرفق إسعاف الغربية بالضرب بمطواة أثناء محاولة المجنى عليه فتح الطريق أمام سيارة الإسعاف لنقل حالة مرضية للمستشفى، بعد غلق سائق الميكروباص الطريق، وتم نقل المصاب للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول مسعف للمستشفى مصاب بجروح قطعية بالرأس 

 

وبالفحص تبين أثناء سير المسعف بسيارة الإسعاف بشارع البحر بطنطا لنقل حالة مرضية، اعترضه سائق ميكروباص فحاول المسعف فتح الطريق فبادره المتهم بالتعدى عليه بالضرب بمطواة وإصابته بجروح قطعية وفر هاربا.

 

ويكثف ضباط مباحث قسم أول طنطا برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، جهودهم لضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرر عن ذلك المحضر 12615 جنح قسم أول طنطا.


مدير أمن الغربية

طنطا

سائق يتعدى على مسعف بطنطا

محافظة الغربية

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