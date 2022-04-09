زى النهارده.. الجنايات تقضى بالسجن لـ 3 متهمين بأحداث البدرشين

كتب ــ إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات، محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تقضى بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 3 متهمين فى أحداث عنف البدرشين.

كان تشكيل الدائرة وقت صدور الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها التظاهر بدون تصريح، ومقاومة السلطات، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

عقوبة التحريض على التظاهر

ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.

عقوبة التظاهر

ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.