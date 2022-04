زوار ملهى ليلى يخرجون جثة مغن من الكفن ويرقصون معها.. فيديو

فى واقعة بعيدة عن كل الأعراف والتقاليد، عرضت جثة مغن أميركي قُتل منتصف الشهر الماضي بالرصاص الحي في ملهى ليلي بواشنطن، بعد أن تم فك كفنه واستخرج الجثة منه، وظهرت الجثة وكأنها محنطة.

وفقا لموقع mag، حضر مغني الراب الأميركي ماركيل مورو، البالغ من العمر 24 عاماً، بعدما وضع البعض جسده المحنط على خشبة المسرح وعلى رأسه تاج، بينما كان المشيعون يشاركون بجانبه.

Popular rapper Goonew was shot and killed in Prince George's County. His family hosted his funeral in a club where his body was propped up like a mannequin to join the celebration. pic.twitter.com/ge1mvpzISq