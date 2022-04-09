اليوم السابع
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زوار ملهى ليلى يخرجون جثة مغن من الكفن ويرقصون معها.. فيديو

السبت، 09 أبريل 2022 12:36 م
زوار ملهى ليلى يخرجون جثة مغن من الكفن ويرقصون معها.. فيديو جثة الشاب
كتب: إيهاب محمد

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فى واقعة بعيدة عن كل الأعراف والتقاليد، عرضت جثة مغن أميركي قُتل منتصف الشهر الماضي بالرصاص الحي في ملهى ليلي بواشنطن، بعد أن تم فك كفنه واستخرج الجثة منه، وظهرت الجثة وكأنها محنطة.

وفقا لموقع mag، حضر مغني الراب الأميركي ماركيل مورو، البالغ من العمر 24 عاماً، بعدما وضع البعض جسده المحنط على خشبة المسرح وعلى رأسه تاج، بينما كان المشيعون يشاركون بجانبه.

وأثارت لقطات نشرت من موقع الحدث أطلق عليها اسم "The Final Show" غضب محبي مغني الراب وغيرهم ممن لم يصدقوا الموقف المروع، كما أمتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو استنكار كبير من الواقعة.

جثة الشاب
جثة الشاب

 

وبعد الجدل، أصدرت إدارة ملهى بيانا عبر حسابها في إنستجرام، قالت فيه إنها لم تكن على علم بما سيحدث، كما أكدت أن منظمي الجنازة تواصلوا معها لاستئجار المكان دون تقديم أي تفاصيل، مقدمة اعتذارها عما حدث.

 

جدير بالذكر أن المغني الراحل كان قتل في 18 مارس، رميا بالرصاص عن 24 عاماً.

 

وتحول الراحل إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أخرجوه من كفنه ووضعوا تاجاً على رأسه وأذاعوا أغانيه، وقالوا إنهم يحتفلون معه الاحتفال الأخير قبل دفنه.


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ملهى

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