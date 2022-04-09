زوار ملهى ليلى يخرجون جثة مغن من الكفن ويرقصون معها.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

فى واقعة بعيدة عن كل الأعراف والتقاليد، عرضت جثة مغن أميركي قُتل منتصف الشهر الماضي بالرصاص الحي في ملهى ليلي بواشنطن، بعد أن تم فك كفنه واستخرج الجثة منه، وظهرت الجثة وكأنها محنطة.

وفقا لموقع mag، حضر مغني الراب الأميركي ماركيل مورو، البالغ من العمر 24 عاماً، بعدما وضع البعض جسده المحنط على خشبة المسرح وعلى رأسه تاج، بينما كان المشيعون يشاركون بجانبه.

Popular rapper Goonew was shot and killed in Prince George's County. His family hosted his funeral in a club where his body was propped up like a mannequin to join the celebration. pic.twitter.com/ge1mvpzISq — Coki (@Zucoki) April 4, 2022

وأثارت لقطات نشرت من موقع الحدث أطلق عليها اسم "The Final Show" غضب محبي مغني الراب وغيرهم ممن لم يصدقوا الموقف المروع، كما أمتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمقاطع الفيديو استنكار كبير من الواقعة.



جثة الشاب

وبعد الجدل، أصدرت إدارة ملهى بيانا عبر حسابها في إنستجرام، قالت فيه إنها لم تكن على علم بما سيحدث، كما أكدت أن منظمي الجنازة تواصلوا معها لاستئجار المكان دون تقديم أي تفاصيل، مقدمة اعتذارها عما حدث.

جدير بالذكر أن المغني الراحل كان قتل في 18 مارس، رميا بالرصاص عن 24 عاماً.

وتحول الراحل إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أخرجوه من كفنه ووضعوا تاجاً على رأسه وأذاعوا أغانيه، وقالوا إنهم يحتفلون معه الاحتفال الأخير قبل دفنه.