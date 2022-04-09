رياضة كفر الشيخ تحتفل بيوم اليتيم بمراكز شباب المحافظة.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة مراكز شباب محافظة كفر الشيخ، احتفالية بيوم اليتيم بمشاركة 30 طليعا وطليعة من الأطفال فى إطار خطة النشاط العام، يأتى تنفيذ الفعاليات والأنشطة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس مدير مديرية الشباب والرياضة، عبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، فتحى جبر مدير إدارة شباب كفر الشيخ، وفريق عمل الإدارة.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن تنفيذ مثل هذه اللقاءات هدفها التركيز على احتياجات اليتيم العاطفية ورفع الروح المعنوية لديهم وتشجعيهم على ممارسة الالعاب لتحفيزهم وانخراطهم بالمجتمع.



المشاركة في الاحتفال بيوم اليتينم



المشاركة في الاحتفالية بيوم اليتيم بمراكز شباب المحافظة