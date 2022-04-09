رمضان فى النوبة شكل تانى.. "زفة" فى السحور وإفطار جماعى كل ليلة

أسوان - عبد الله صلاح

يقدم "اليوم السابع" ألبوم مصور لعادات وتقاليد أهل النوبة خلال شهر رمضان، وما يقوم به أبناء قرية أبوسمبل بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، من إفطار جماعى كل ليلة ومسيرة وزفة خلال السحور لإيقاظ النائمين.

ويحرص 10 أشخاص على قيادة زفة ومسيرة السحور، التى تطوف شوارع القرية بأكملها، وتنطلق من مركز شباب قرية أبوسمبل مروراً بطرقات القرية ومنازلها وصولاً إلى مركز الشباب مرة أخرى، وسط جمع كبير من المشاركين الأطفال والشباب والرجال الكبار الذين يمسكون فى أيديهم جريد النخيل والأعلام والبانرات التى مدون عليها عبارات تشير إلى ما يميز قرية أبوسمبل عن غيرها من قرى النوبة الأخرى.

فيما تستقبل السيدات أمام منازلهن المشاركون فى المسيرة، بالزغاريد وتوزيع المأكولات الخفيفة والحلوى والمشروبات، وتتوقف المسيرة عند منازل هذه السيدات لتناول "الحلويات".