اليوم السابع
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حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية ومحلات الخضراوات فى رأس غارب

السبت، 09 أبريل 2022 04:45 م
حملات تموينية مكبرة على المخابز البلدية ومحلات الخضراوات فى رأس غارب حملات تموينية على المخابز بغارب
البحر الأحمر- عماد عرفة

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كلف اللواء حامد أحمد رئيس مدينة رأس غارب، إدارة مكتب التموين ومكتب الصحة باستمرار الحملات التموينية والتفتيشية على المخابز البلدية والتأكد من الأوزان ومطابقتها للأوزان المقررة وتوافر الخبز طوال ساعات النهار خلال أيام شهر رمضان.

كما أكد رئيس مدينة غارب على الإدارة التموينية التأكد من عدم وجود عجز فى ارصدة الدقيق أو تكدس مواطنين امام المخابز، كذلك وجه قيام اعضاء مكتب التموين بالمرور على محلات الخضراوات لتوفير جميع السلع خلال شهر رمضان ومنع الاحتكار، مشيرا لأن اللجنة قامت بتحرير 9 محاضر تموينية للمخالفين وتنفيذ القانون لكل من تسول له نفسه المتاجرة بقوت الشعب.


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