حبس المتهمين بقتل مبيض محارة بسبب خلاف على قطعة أرض بالشرقية

قررت نيابة مركز شرطة أبو حماد العامة بالشرقية، حبس شابين شقيقين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ على خلفية اتهامهما بقتل عمهما بسبب خلافات على قطعة أرض في منطقة الهياش التابعة لدائرة قسم شرطة القرين.
كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة القرين، بمقتل "عبده عبدالحميد "، 63 عاما، مبيض محارة، مُقيم في منطقة الهياش التابعة لدائرة قسم شرطة القرين، وذلك جراء تعدي اثنين من أبناء عمومته عليه بالشوم وسلاح أبيض في وضح النهار.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: "بهاء. ر"، وشقيقه "عادل"؛ إذ تبين أن المتهمين قد تربصا بالمجني عليه وقتلاه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسب خلافات على قطعة أرض.
جرى ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 331 جنح قسم شرطة القرين لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيق.
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