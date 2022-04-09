حبس المتهمين بقتل مبيض محارة بسبب خلاف على قطعة أرض بالشرقية

قررت نيابة مركز شرطة أبو حماد العامة بالشرقية، حبس شابين شقيقين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق؛ على خلفية اتهامهما بقتل عمهما بسبب خلافات على قطعة أرض في منطقة الهياش التابعة لدائرة قسم شرطة القرين.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة القرين، بمقتل "عبده عبدالحميد "، 63 عاما، مبيض محارة، مُقيم في منطقة الهياش التابعة لدائرة قسم شرطة القرين، وذلك جراء تعدي اثنين من أبناء عمومته عليه بالشوم وسلاح أبيض في وضح النهار.