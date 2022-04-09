جامعة أسيوط: إدارج 4 كليات فى مراكز متقدمة عالمياً وفق تصنيف QS لعام 2022

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن إدراج 4 كليات فى مراكز متقدمة عالمياً وفق تصنيف الإنجليزى QS وهى كليات الزراعة والصيدلة والطب والعلوم .

وأشاد رئيس جامعة أسيوط بهذا التقدم والذى يأتى انعكاسا لما تمثله الكليات الأربعة من تقدم فى فى برامجها التعليمية والبحثية وما تضمه من كوادر بشرية متميزة وإمكانيات علمية متقدمة تنافس مثيلاتها فى الجامعات العالمية المتطورة.

وتقدم رئيس جامعة أسيوط بخالص التهنئة إلى الكليات الأربعة متمنياً لهم دوام التفوق والتميز ولكافة كليات الجامعة التقدم والرفعة.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف QS الإنجليزى لعام 2022 أعلن كل من كليتى الزراعة والصيدلة بجامعة اسيوط فى المرتبة من 301 -350 على المستوى العالمى كما أعلن عن تقدم كلية الطب للوصول إلى المرتبه 451 -500 عالميا، أما فيما يخص كلية العلوم فقد أضاف ان تخصص الكيمياء بجميع فروعه تقدما بالوصول الى المرتبه 551 - 600 على مستوى العالم.

وأوضح الدكتور عمر ممدوح شعبان مدير مكتب التصنيف الدولى بجامعة أسيوط أن هذا التصنيف والصادر من هيئة كواكواريلى سيموندس الإنجليزية يختص بالإضافة الى البحث العلمى والنشر، بسمعة الجامعات فى الهيئات الأكاديمية الدولية بالإضافة الى سمعة الجامعة لدى خريجيها وكذلك يشمل مؤشرات التقيم عدد الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأجانب بالجامعة.

كما أضاف الدكتور محمد حمد نائب مدير مكتب التصنيف الدولى للجامعة أن هذا الانجاز هو نتاج سياسة الجامعة لإنشاء مكتب متخصص ومعنى بقضايا التصنيف الدولى ووضع خطه استراتيجية للنهوض بتصنيف جامعة اسيوط العريقة.