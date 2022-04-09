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تنشيط السياحة ببورسعيد يستقبل 498 سائحاً قادماً على متن إحدى السفن السياحية

السبت، 09 أبريل 2022 05:14 م
تنشيط السياحة ببورسعيد يستقبل 498 سائحاً قادماً على متن إحدى السفن السياحية جانب من الزيارة
كتب ـ محمد أسعد

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استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة بورسعيد 498  سائحاً وأفراد طاقم البحارة البالغ عددهم 447  القادمين على متن السفينة السياحية النرويجية " VIKING STAR "، القادمة من ميناء سفاجا، بالورد والترحاب.
 
 كما تم توزيع النشرات السياحية عن المحافظات المصرية المختلفه وما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة، يأتي ذلك في إطار رحلات اليوم الواحد وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة. 
 
وقد حرص السائحين وعدد من أفراد طاقم البحارة على القيام بجولة بمحافظة بورسعيد للتعرف على معالمها السياحية والأثرية. 
 
 

وزارة السياحة والآثار

بورسعيد

السياحة في مصر

تنشيط السياحة

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