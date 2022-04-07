محافظ بورسعيد يناقش آليات تنفيذ مهرجان "مراقبة الطيور المهاجرة"

بورسعيد - محمد عزام

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مسؤولي هيئة تنشيط السياحة، برئاسة الدكتورة سماح الليثي مدير عام مكتب تنشيط السياحة ببورسعيد، وعددا من الشباب هواة رياضة التزحلق، وذلك بديوان عام المحافظة وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعصام حنفي مستشار المحافظ للسياحة والمشروعات.



واستمع محافظ بورسعيد، لمقترح مسؤولي هيئة تنشيط السياحة بشأن الترويج للسياحة البيئية والطبيعية بمحافظة بورسعيد، من خلال إقامة فعاليات ومهرجانات دولية خاصة بمراقبة الطيور المهاجرة والظواهر الطبيعية الفريدة بالمحافظة، حيث استعرض محافظ بورسعيد آليات واستعدادات تنفيذ مهرجان دولي لمراقبة الطيور المهاجرة في شهر ديسمبر القادم بالتنسيق بين المحافظة وهيئة تنشيط السياحة ببورسعيد.



وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة أصبحت تشهد تطورا غير مسبوق في القطاع السياحي، وأن جهودها تتواصل نحو عودة الريادة للمدينة الباسلة في المجال السياحي، ووضع بورسعيد على خريطة السياحة المصرية بل العالمية، لافتا إلى أن المحافظة شهدت أعمال إنشاء وتطوير كبرى المشروعات السياحية المتميزة ، تماشيًا مع التطورات العملاقة بالمحافظة في مختلف المجالات الاقتصادية والعمرانية وغيرها، بالإضافة إلى الارتقاء بمختلف الخدمات السياحية ببورسعيد والاهتمام بالواجهة الحضارية والسياحية ببورسعيد.



وناقش محافظ بورسعيد، الشباب حول رياضة التزحلق والتي يقوم بها العديد من أبناء بورسعيد، مستمعا لتطلعاتهم حول إقامة مزيد من الفعاليات في هذا المجال السياحي الجديد، مؤكدا تقديم كافة الدعم لجميع الأفكار التي تساهم في التنمية السياحية وتواكب التطورات الكبيرة في العديد من القطاعات على أرض بورسعيد.



ومن جانبهم، وجه وفد هيئة تنشيط السياحة والشباب الشكر لمحافظ بورسعيد على الدعم المتواصل، مؤكدين أن محافظة بورسعيد من المحافظات الواعدة التي حظيت باهتمام المسئولين على مستوى الجمهورية لما لها من طبيعة جغرافية تميزها علي سواحل البحر الأبيض المتوسط وقناة السويس، والتي بها العديد من الأماكن التاريخية والأثرية التي تجذب اهتمام العالم بها، ما جعلها على الخريطة السياحية لمصر والعالم، وأشادوا بجهود محافظ بورسعيد المتواصلة لتحقيق هذه الطفرة والتنمية على أرض بورسعيد.



ويأتي تنظيم مهرجان مراقبة الطيور المهاجرة في إطار دعم الترويج السياحي لمقاصد بورسعيد السياحية المختلفة، عبر استغلال وإضافة أنماط سياحية جديدة للمنتج السياحي المتنوع، ووفقاً لخطة المحافظة والتي تستهدف مزيدا من التنمية السياحية ويستهدف المهرجان هواة مراقبة الطيور وتصويرها من جميع أنحاء العالم، وكذلك هواة السياحة البيئية، حيث تتميز بورسعيد بوجود بحيرة الملاحات شرق مدينة بورفؤاد وكذلك منطقة بحيرة المنزلة ومحمية أشتوم الجميل والتي تحتوي على أكثر من 30 نوعاً من الطيور المهاجرة من أشهرها الفلامنجو والبجع والطيور الخواضات والزرزور وغيرها من الأنواع الأخرى، والتي تكثر أعدادها وتمتاز بألوانها الزاهية وأشكالها المميزة.





المحافظ واجتماع مسئولي تنشيط السياحة



المحافظ يستقبل مسئولي تنشيط السياحة