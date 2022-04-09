اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 06:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على تفاصيل ونسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى العدوة فى المنيا

السبت، 09 أبريل 2022 05:00 ص
تعرف على تفاصيل ونسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى العدوة فى المنيا جانب من المشروعات
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر اليوم السابع عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى الوحدات القروية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشمل 194قرية بالاضافة إلى 757تابع لتلك القرى بتكلفة حوالى 23مليار فى 5 مراكز جنية فى 5مراكز هى ديرمواس ملوى ابوقرقاص، مغاغة العدوة.

من بين تلك المراكز مركز العدوة التى يجرى فى داخل القرى عدد كبير من المشروعات فى مختلف الوحدات القروية التابعة للمركز، وذلك بهدف الارتقاء بالقرى وتوفير كافة الخدمات الاساسية لها.

وتشهد قرية بان العلم التابعة للوحدة المحلية إنشاء مشروع مركز شباب بان العلم، فيما تشهد قرية منشية الساوى، مشروع مد وتدعيم مياه الشرب، أما الوحدة المحلية بقرية عطف حيدر التابعة للمركز تشهد أنشاء مشروع مجمع الخدمات بعطف حيدر، وغيرها من المشروعات التى تشهدها قرى المركز ضمن حياة كريمة.

و شدد اللواء أسامة القاضى على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد الزمنية المحددة ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك المسروعات وتذليل كافة العقبات.

 


مشروعات حياة كريمه

محافظه المنيا

مدينه العدوه

ديرمواس

ابوقرقاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة