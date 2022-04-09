تعرف على تفاصيل ونسب تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرى العدوة فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

ينشر اليوم السابع عدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى الوحدات القروية لمركز العدوة شمال محافظة المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة التى تشمل 194قرية بالاضافة إلى 757تابع لتلك القرى بتكلفة حوالى 23مليار فى 5 مراكز جنية فى 5مراكز هى ديرمواس ملوى ابوقرقاص، مغاغة العدوة.

من بين تلك المراكز مركز العدوة التى يجرى فى داخل القرى عدد كبير من المشروعات فى مختلف الوحدات القروية التابعة للمركز، وذلك بهدف الارتقاء بالقرى وتوفير كافة الخدمات الاساسية لها.

وتشهد قرية بان العلم التابعة للوحدة المحلية إنشاء مشروع مركز شباب بان العلم، فيما تشهد قرية منشية الساوى، مشروع مد وتدعيم مياه الشرب، أما الوحدة المحلية بقرية عطف حيدر التابعة للمركز تشهد أنشاء مشروع مجمع الخدمات بعطف حيدر، وغيرها من المشروعات التى تشهدها قرى المركز ضمن حياة كريمة.

و شدد اللواء أسامة القاضى على ضرورة الانتهاء من تلك المشروعات فى المواعيد الزمنية المحددة ووجه رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ تلك المسروعات وتذليل كافة العقبات.