تضع من 50 لـ 200 بيضة.. تعرف على أنواع السلاحف بالبحر الأحمر.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشتهر البيئة البحرية بالبحر الأحمر بتنوعها البيولوجي وغناءها بائعات بحرية فريدة من نوعها علي رأس تلك السلاحف البحرية المختلفة تعرف على انواعها وطريقة تعشيشها في المعلومات الآتية.

- تعد السلاحف الخضراء، وصقرية المنقار، من أكثر أنواع السلاحف المتواجده في البحر الأحمر، حيث أنها تقيم في أعماق البحر

-تضع السلاحف بيضها في أعشاش علي الجزر البحرية وهي من الكائنات المهددة بالانقراض

- السلاحف الخضراء الأكثر انتشاراً في البحر الأحمر، وتعد كثرتها تنوع بيولوجي مميز في البيئة البحرية، و لها دور بالغ الأهمية في تنشيط السياحة

- وضعها الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة على قائمة الكائنات المهددة بالأنقراض.

- أكبر عدوى لها الطيور البحرية حيث انها تأكل صغارها علي الجزر البحرية.

- يعيش فى البحر الأحمر 5 أنواع من السلاحف منها 4 أنواع تم رصدهم بالساحل المصرى وهم السلحفاء الخضراء، وصقرية المنقار، والسلحفاء جلدية الظهر، والسلحفاء كبيرة الرأس.

-تعد جزر الجفتون وووادي الجمال والزبرجد من أهم جزر تعشيش السلاحف بالبحر الأحمر

- تقضى غالبية دورة حياتها في البحر، حيث أن الإناث فقط هي التي تخرج إلى الشواطئ لحفر الأعشاش ووضع البيض

- تضع البيض كل سنتين إلي 4 سنوات، الأنثى الواحدة قد تكون قادرة على حفر ما يقرب من ثمانية أعشاش خلال نفس الموسم ، وتقوم الإناث بالزحف على الرمال خلال فترات الليل حيث تختار بعناية المنطقة التي ستقوم بحفر العش بها.

- السلاحف البحرية تضع ما بين 50-200 بيضة ثم تقوم بردم العش والعودة إلي لشاطئ، وخلال ما بين 7 إلي 10 أسابيع

- تبدأ عملية فقس البيض ليلاً، وتقوم صغار السلاحف بتكسير القشور الخارجية للبيض والزحف على سطح الرمال نحو الشاطئ

- يقوم صغار السلاحف بالسباحة سريعا إلى المياه العميقة مبتعدة عن المياه الضحلة حيث تستغرق عدة أيام وتسمى فى هذه الحالة "السلاحف السابحة بجنون" .