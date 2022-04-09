اليوم السابع
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السبت، 09 أبريل 2022 12:10 ص
أكرم القصاص
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لها دور فى تنشيط السياحة..

تضع من 50 لـ 200 بيضة.. تعرف على أنواع السلاحف بالبحر الأحمر.. صور

السبت، 09 أبريل 2022 12:00 ص
تضع من 50 لـ 200 بيضة.. تعرف على أنواع السلاحف بالبحر الأحمر.. صور سلاحف البحر الاحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تشتهر البيئة البحرية بالبحر الأحمر بتنوعها البيولوجي وغناءها بائعات بحرية فريدة من نوعها علي رأس تلك السلاحف البحرية المختلفة تعرف على انواعها وطريقة تعشيشها في المعلومات الآتية. 
 
- تعد السلاحف الخضراء، وصقرية المنقار، من أكثر أنواع السلاحف المتواجده في البحر الأحمر، حيث أنها تقيم في أعماق البحر
 
-تضع السلاحف بيضها في أعشاش علي الجزر البحرية وهي من الكائنات المهددة بالانقراض
 
- السلاحف الخضراء الأكثر انتشاراً في البحر الأحمر، وتعد كثرتها تنوع بيولوجي مميز في البيئة البحرية، و لها دور بالغ الأهمية في تنشيط السياحة
 
- وضعها الاتحاد الدولى للحفاظ على الطبيعة على قائمة الكائنات المهددة بالأنقراض. 
 
- أكبر عدوى لها الطيور البحرية حيث انها تأكل صغارها علي الجزر البحرية. 
 
-  يعيش فى البحر الأحمر 5 أنواع من السلاحف منها 4 أنواع تم رصدهم بالساحل المصرى وهم السلحفاء الخضراء،  وصقرية المنقار،  والسلحفاء جلدية الظهر، والسلحفاء كبيرة الرأس.
 
-تعد جزر الجفتون وووادي الجمال والزبرجد من أهم جزر تعشيش السلاحف بالبحر الأحمر 
 
-  تقضى غالبية دورة حياتها في البحر، حيث أن الإناث فقط هي التي تخرج إلى الشواطئ لحفر الأعشاش ووضع البيض 
 
-  تضع البيض كل سنتين إلي 4  سنوات، الأنثى الواحدة قد تكون قادرة على حفر ما يقرب من ثمانية أعشاش خلال نفس الموسم ، وتقوم الإناث بالزحف على الرمال خلال فترات الليل حيث تختار بعناية المنطقة التي ستقوم بحفر العش بها. 
 
-  السلاحف البحرية تضع ما بين 50-200 بيضة ثم تقوم بردم العش والعودة إلي لشاطئ، وخلال ما بين 7 إلي 10 أسابيع
 
-  تبدأ عملية فقس البيض ليلاً، وتقوم صغار السلاحف بتكسير القشور الخارجية للبيض والزحف على سطح الرمال نحو الشاطئ
 
- يقوم  صغار السلاحف بالسباحة سريعا إلى المياه العميقة مبتعدة عن المياه الضحلة حيث تستغرق عدة أيام وتسمى فى هذه الحالة "السلاحف السابحة بجنون" .
 
 
أثناء التعشيش لوضع البيض
أثناء التعشيش لوضع البيض

السلاحف الخضراء بالبحر الأحمر
السلاحف الخضراء بالبحر الأحمر

السلاحف المختلفة بالبحر الأحمر
السلاحف المختلفة بالبحر الأحمر

السلاحف بالبحر الأحمر
السلاحف بالبحر الأحمر

السلاحف عند وضع البيض
السلاحف عند وضع البيض

السلاحف في الاعماق
السلاحف في الاعماق
 

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