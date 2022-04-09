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تأجيل استئناف حسن مالك على حكم حبسه سنتين لـ14 مايو

السبت، 09 أبريل 2022 03:38 م
تأجيل استئناف حسن مالك على حكم حبسه سنتين لـ14 مايو محكمة ـ أرشيفية
كتب ـ أحمد حسنى

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قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، تأجيل جلسات استئناف رجل الأعمال الإخواني حسن مالك على حكم حبسه سنتين، لجلسة 14 مايو . 
 
وفي وقت سابق أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة محاكمة شقيق رجل الأعمال الإرهابي حسن مالك، والإرهابي الهارب يحيى موسى و45 آخرين، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية على خلاف القانون، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.
 
وتضمن أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 2019 تولوا قيادة فى جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
 
 
 

حسن مالك

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