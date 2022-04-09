انخفاض الحرارة بكفر الشيخ واستمرار حركة الملاحة البحرية بميناء الصيد بالبرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، استمرار انخفاض درجات الحرارة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان المبارك، اليوم السبت، وهبوب رياح ما بين خفيفة لمتوسطة، واستمرار حركة الملاحة البحرية في مياه البحر المتوسط وبحيرة البرلس.





تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وسانت كاترين العظمى 29 درجات والصغرى 14.