"النصاب الشيك".. مستريح الشرقية يستولى على 3 ملايين جنيه فلوس أحمد وشريكه

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وآخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، "النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة الثامنة"

وفى الحلقة الثامنة من برنامج " النصاب الشيك"، يقول أحمد عبد الظاهر، أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه دفع لمستريح الشرقية ما يقرب من 3 ملايين جنيه، جزء خاص به وجزء خاص بشريكه بإحدى الدول العربية، مستطرداً:" شريكى لما سمع عن الموضوع أدانى مليون ونص أحطهم مع المستريح، وبعد ما حطينا المبلغ كله ملقناش حاجة".

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دلوقى في أزمة كبيرة شريكى كان حاطط الفلوس باسمى، وأبويا باع أرضه عشان يحطهالى مع المستريح، دلوقتى لا عارف أرجع حق شريكى ولا حقى، ومش عارف أعمل أي".