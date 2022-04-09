الملياردير الروسى رومان إبراموفيتش يعانى لدفع رواتب موظفيه.. التفاصيل

ريهام عبد الله

مع تجميد أصوله من قبل كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب صلاته بالكرملين، وجد الملياردير الروسى، رومان أبراموفيتش، 55 عامًا، نفسه معزولًا عن الجزء الأكبر من ثروته البالغة 6.4 مليار جنيه إسترلينى، والتى شهدت انخفاضًا من 11.1 مليار جنيه إسترلينى فى بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

في الواقع، تم الإبلاغ هذا الأسبوع أن الأمور ساءت للغاية لدرجة أنه طلب قروض من الأصدقاء، وفقا للديلى ميل.

وبحسب ما ورد اقترب أبراموفيتش من مجموعة من جهات الاتصال الأثرياء في الولايات المتحدة، من منتج هوليوود بريت راتنر إلى أعضاء عائلة روتشيلد البلوتوقراطية، طالبًا بمليون دولار لكل فرد لتمكينه من دفع فاتورة الموظفين الأسبوعية البالغة 750 ألف دولار، على الرغم من أنه نفى هذه المزاعم.

لأنه، بالطبع، أحد الجوانب السلبية لامتلاك مجموعة من المنازل حول العالم، أسطول من خمسة اليخوت الفاخرة وثلاث طائرات خاصة على الأقل هو التكلفة الهائلة لصيانتها.

يمكن لراتب قبطان يخت من الدرجة الأولى وحده أن يكلفك 220 ألف جنيه إسترليني سنويًا، ثم هناك جيش من الضباط والمهندسين والعاملين على سطح السفينة والمضيفات والطهاة الذين يشكلون الطاقم. يبلغ عدد طاقم الكسوف البالغ 550 قدمًا، بكابينته الـ 24 ومنصات الطائرات العمودية، طاقمًا لا يقل عن 70.

وفي الوقت نفسه، تتطلب القصور مدبرات منازل وخادمين وعمال نظافة وبستانيين.

وتحتاج الطائرات الخاصة إلى طيارين وطاقم مقصورة، وهذه البنية الفوقية المعقدة يجب أن يسيطر عليها ويديرها فريق من المحاسبين.