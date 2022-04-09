اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 05:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الملياردير الروسى رومان إبراموفيتش يعانى لدفع رواتب موظفيه.. التفاصيل

السبت، 09 أبريل 2022 04:37 م
الملياردير الروسى رومان إبراموفيتش يعانى لدفع رواتب موظفيه.. التفاصيل رومان ابراموفيتش
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تجميد أصوله من قبل كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب صلاته بالكرملين، وجد الملياردير الروسى، رومان أبراموفيتش، 55 عامًا، نفسه معزولًا عن الجزء الأكبر من ثروته البالغة 6.4 مليار جنيه إسترلينى، والتى شهدت انخفاضًا من 11.1 مليار جنيه إسترلينى فى بداية الحرب الروسية على أوكرانيا.

في الواقع، تم الإبلاغ هذا الأسبوع أن الأمور ساءت للغاية لدرجة أنه طلب قروض من الأصدقاء، وفقا للديلى ميل.

وبحسب ما ورد اقترب أبراموفيتش من مجموعة من جهات الاتصال الأثرياء في الولايات المتحدة، من منتج هوليوود بريت راتنر إلى أعضاء عائلة روتشيلد البلوتوقراطية، طالبًا بمليون دولار لكل فرد لتمكينه من دفع فاتورة الموظفين الأسبوعية البالغة 750 ألف دولار، على الرغم من أنه نفى هذه المزاعم.

لأنه، بالطبع، أحد الجوانب السلبية لامتلاك مجموعة من المنازل حول العالم، أسطول من خمسة اليخوت الفاخرة وثلاث طائرات خاصة على الأقل هو التكلفة الهائلة لصيانتها.

يمكن لراتب قبطان يخت من الدرجة الأولى وحده أن يكلفك 220 ألف جنيه إسترليني سنويًا، ثم هناك جيش من الضباط والمهندسين والعاملين على سطح السفينة والمضيفات والطهاة الذين يشكلون الطاقم. يبلغ عدد طاقم الكسوف البالغ 550 قدمًا، بكابينته الـ 24 ومنصات الطائرات العمودية، طاقمًا لا يقل عن 70.

وفي الوقت نفسه، تتطلب القصور مدبرات منازل وخادمين وعمال نظافة وبستانيين.

وتحتاج الطائرات الخاصة إلى طيارين وطاقم مقصورة، وهذه البنية الفوقية المعقدة يجب أن يسيطر عليها ويديرها فريق من المحاسبين.


رومان ابراموفيتش

ابراموفيتش

ملياردير روسى

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشار زيلينسكى: رومان أبراموفيتش وسيط فعال بين موسكو وكييف

الأربعاء، 30 مارس 2022 07:27 م

رومان أبراموفيتش.. من البريميرليج إلى الوساطة فى الحرب الأوكرانية.. مالك تشيلسى السابق رسول سلام بين بوتين وزيلينسكي.. "تايمز" تكشف تفاصيل زيارة كييف.. ووول ستريت: رئيس أوكرانيا طالب بايدن باستثنائه من العقوبات

الإثنين، 28 مارس 2022 08:00 م

البرتغال تدرس تغيير قانون الجنسية بسبب رجل الأعمال الروسى رومان أبراموفيتش

الأربعاء، 16 مارس 2022 05:02 م

رابطة الدورى الإنجليزي تقرر عزل رومان إبراموفيتش مالك تشيلسي

السبت، 12 مارس 2022 02:33 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة