اليوم السابع
Ads
السبت، 09 أبريل 2022 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

من حسابات العملاء..

المشدد 10 سنوات والعزل لمحاسب بالبنك الزراعي بالشرقية لاختلاسه 2 مليون جنيه

السبت، 09 أبريل 2022 11:45 ص
المشدد 10 سنوات والعزل لمحاسب بالبنك الزراعي بالشرقية لاختلاسه 2 مليون جنيه هيئة المحكمة
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى رئيس بالمحكمة، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم، بمعاقبة صراف ببنك الائتمان الزراعي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل ورد المبلغ وغرامة مساوية، لإدانته في القضية رقم 13368 لسنة 2019 جنايات قسم أول الزقازيق، بإختلاس مبالغ مالية من حساب العملاء، والإضرار عمدا بمصالح جهة عمله.
 
 
تعود أحداث القضية لعام 2019 ، عندما أحالت النيابة العامة المدعو " ع م . ع " 42 عاما محاسب بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة،  لأنه في غضون الفترة من 2017 حتي 2019 بدائرة قسم أول الزقازيق، بصفته موظف عام من الصيارفة"صراف خزينة بالبنك جهة عمله"، اختلس مبلغ وقدره مليوني و350 ألفا و175 جنيها ، قيمة ايداعات عشرين عميل بالبنك والمملوكة لجهة عمله، وذلك عن طريق التلاعب في "إيصالات سحب 42 ج"، بإثبات حضور العملاء أمامه وصرف المبالغ المالية سالفة الذكر على غير الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبها لهم زورا بما يفيد استلامهم لتلك الأموال، اختلسها لنفسه على النحو المبين في التحقيقات.
 
وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أضر عمدا بمصالح جهة عمله، وأموال ومصالح الغير المعهودة إليه ، وذلك بأن ارتكب الجريمة مما ترتب عليه ضرر لحق جهة عمله تمثل في ضياع مبلغ وقدره مليوني و515 ألف و204 جنيها ، مضافا إليها الفوائد المستحقة عليه المملوكة لجهة عمله، وهو المبلغ المطلوب القضاء برده.
 
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 
 

الشرقية

جنايات الزقازيق

صراف البنك الزراعى

اختلاس

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

جنايات الزقازيق تطلب ضابط التحريات فى واقعة هايدى ضحية الابتزاز بالشرقية

الخميس، 10 فبراير 2022 11:32 ص

جنايات الزقازيق تسدل الستار على واقعة طفل ميت الفرماوى.. الجريمة هزت الرأى العام فى الشرقية والدقهلية.. سائق استدرج المجنى عليه لتوصيله وذبحه لسرقة التوك توك.. تخلص من جثته بحقل زراعى والمحكمة تقضى بإعدامه

الأربعاء، 09 فبراير 2022 04:30 م

جنايات الزقازيق تأجل محاكمة المتهمين فى قضية هايدى "ضحية الابتزاز الإلكترونى" بالشرقية للخميس المقبل للمرافعة.. وأسرة الضحية تطالب بالقصاص العادل.. ووالدة المجنى عليها تؤكد ثقتها فى القضاء

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 10:30 م

جنايات الزقازيق تقضى بالمؤبد لترزى بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة

الثلاثاء، 18 يناير 2022 12:19 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة