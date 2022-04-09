المشدد 10 سنوات والعزل لمحاسب بالبنك الزراعي بالشرقية لاختلاسه 2 مليون جنيه

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار ياسر سنجاب، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى رئيس بالمحكمة، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر وائل عبد المنعم، بمعاقبة صراف ببنك الائتمان الزراعي بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل ورد المبلغ وغرامة مساوية، لإدانته في القضية رقم 13368 لسنة 2019 جنايات قسم أول الزقازيق، بإختلاس مبالغ مالية من حساب العملاء، والإضرار عمدا بمصالح جهة عمله.

تعود أحداث القضية لعام 2019 ، عندما أحالت النيابة العامة المدعو " ع م . ع " 42 عاما محاسب بأحد فروع البنك الزراعي المصري بالشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة، لأنه في غضون الفترة من 2017 حتي 2019 بدائرة قسم أول الزقازيق، بصفته موظف عام من الصيارفة"صراف خزينة بالبنك جهة عمله"، اختلس مبلغ وقدره مليوني و350 ألفا و175 جنيها ، قيمة ايداعات عشرين عميل بالبنك والمملوكة لجهة عمله، وذلك عن طريق التلاعب في "إيصالات سحب 42 ج"، بإثبات حضور العملاء أمامه وصرف المبالغ المالية سالفة الذكر على غير الحقيقة ومهرها بتوقيعات نسبها لهم زورا بما يفيد استلامهم لتلك الأموال، اختلسها لنفسه على النحو المبين في التحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم أضر عمدا بمصالح جهة عمله، وأموال ومصالح الغير المعهودة إليه ، وذلك بأن ارتكب الجريمة مما ترتب عليه ضرر لحق جهة عمله تمثل في ضياع مبلغ وقدره مليوني و515 ألف و204 جنيها ، مضافا إليها الفوائد المستحقة عليه المملوكة لجهة عمله، وهو المبلغ المطلوب القضاء برده.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.