القوى العاملة: تحصيل 288 ألف جنيه مستحقات 4 عمال مصريين بالأردن

كتبت ـ آية دعبس

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان نجح في الحصول علي مستحقات عاملين ، وورثة عاملين مصريين متوفين بالأردن، وذلك بإجمالي 15 ألفاَ و729 دولاراً بما يعادل 288 ألفا 156 جنيهاً تقريباً.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالأردن بمتابعة مستحقات ومعاشات ورثة المتوفين ، فضلا عن حل شكوي 12 عاملا بالأردن ، ومساعدة 8 مواطنين متقاعدين في استعادة صرف معاشاتهم الشهرية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن كانت متوقفة لعدة أشهر، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول .

وقال الملحق طلعت السيد محمد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان ، إنه تمت الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفى"تقي.ع .أ" ، بحصول أرملة وابنة المواطن المتوفى ، على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 157 دولار شهريا، ما يعادل 2872 جنيها شهريا تقريبا ، بالإضافة للرصيد المتجمد دفعة واحـدة بإجمالي 5331 دولار ، ما يعادل 97 ألفاً و 664 جنيها مصريا تقريبا.

كما تم الحصول علي تعويض الدفعة الواحدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي لورثة المواطن المتوفى "عبد السلام.ح .أ"، بحصول والد ووالدة وأرملة وأبناء المواطن المتوفى علي 382 دولار ، ما يعادل 7 آلاف جنيه مصري تقريبا.

وأضاف الملحق العمالي، أنه تم مساعدة 8 مواطنين متقاعدين في استعادة صرف معاشاتهم الشهرية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بعد أن كانت متوقفة لعدة أشهر، كما قام المكتب بحل شكوى عمالية لمواطنين مصريين يعملون في شركة مقاولات إنشائية وذلك بتحصيل مستحقاتها المالية بقيمة إجمالية 9859 دولار، ما يعادل 180 ألفا و620 جنيها مصريا تقريبا، كما تم استرداد جوازات سفر العمال وتسوية أوضاعهم العمالية.

وقام المكتب بحل شكوى عمالية لـ 12 مواطناً مصرياً يعملون في مشروع زراعي، وذلك باسترداد جوازات سفر العمال وتسوية أوضاعهم العمالية.