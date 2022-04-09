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القوى العاملة: استخراج 1351 شهادة مهارة ورخصة مزاولة مهنة بقنا

السبت، 09 أبريل 2022 09:13 ص
القوى العاملة: استخراج 1351 شهادة مهارة ورخصة مزاولة مهنة بقنا وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة: إن مديرية القوي العاملة بمحافظة قنا قامت بتعيين  798 شاباً من  مختلف المؤهلات، منهم 3 "قادرون باختلاف" وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل 2999  شاباً منهم 18 "قادرون باختلاف"، وتوفير 392 فرصة عمل ، فضلا عن استخراج 1351 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة .
 
وأشار الوزير، إلي أن المديرية قامت بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالى 423 ألفاً و 285 جنيها  لـ 6236 عاملاً من المسجلين ، منها 416 ألفاً و 660 جنيها  لـ 6233  عاملاً كرعاية إجتماعية ، وصرف 6625 جنيه للرعاية الصحية لـ 3 عمال من المسجلين بالمديرية.
 
جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال مارس الماضي، نوه فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 555 منشأة، وعمل 11 حملة تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير 37 محضراً  عمالياً ، من خلال مفتشى العمل ، وعمل 5 ندوات توعية للعاملين ، فضلاً عن تلقى 31 شكوى عمالية،  تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ،وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء ، وتبقت 6 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة  .
 
أما في مجال التدريب المهني، انتهت المديرية من تدريب 39 شخصا على مهنة المساحة و التفصيل والحياكة بمراكز التدريب المهني ، كما انتهت من تدريب 15 متدربة بوحدة التدريب المتنقلة ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك".
 
كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 199 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 ) ، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.
 
 

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