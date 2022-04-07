قيمتها 200 ألف جنيه.. أهم 5 معلومات عن وثيقة تأمين العمالة غير المنتظمة

كتبت آية دعبس

تمنح الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة اهتماما بالغا للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية لهم، وتُعد وثيقة التأمين التكافلية على تلك الفئة من أبرز ما تم استحداثه مؤخرا.

ويستعرض "اليوم السابع" فى هذا التقرير أبزر المعلومات الخاصة بوثيقة التأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة

1- تم رفع قيمتها التأمينية خلال الفترة القليلة الماضية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.

2- تسعى وزارة القوى العاملة إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر.

3- الهدف من وثيقة التأمين التكافلى هى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة.

4- الوثيقة تصرف تعويضا فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.

5- للتسجيل فى وثيقة التأمين يتقدم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة إلى مكتب التأمينات الذى يقع فى دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية: صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومى، طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق، صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة، بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وتقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه، بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.