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القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء فى عابدين

السبت، 09 أبريل 2022 11:42 ص
القبض على تاجر عملة بالسوق السوداء فى عابدين حملات أمنية-أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مكتب كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالمكتب المُشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية") ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.

 

 


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