الرئيس السيسي يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة فى مجال أدب الطفل

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.