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الرئيس السيسي يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة فى مجال أدب الطفل

السبت، 09 أبريل 2022 03:13 م
الرئيس السيسي يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة فى مجال أدب الطفل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

السيسي

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سماح أبوبكر غزت

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