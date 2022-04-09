الرئيس السيسي يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة فى مجال أدب الطفل

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في مجال أدب الطفل، وذلك بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
الرئيس السيسي يستقبل الكاتبة سماح أبو بكر عزت المتخصصة فى مجال أدب الطفلالسبت، 09 أبريل 2022 03:13 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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