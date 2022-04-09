اليوم السابع
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"الحماية المدنية" برأس غارب تسيطر على حريق محدود بحوش أحد المنازل

السبت، 09 أبريل 2022 04:36 م
"الحماية المدنية" برأس غارب تسيطر على حريق محدود بحوش أحد المنازل السيطرة على حريق بحوش أحد المنازل بغارب
البحر الأحمر- عماد عرفة

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سيطرت قوات الحماية المدنية، بمدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، على حريق شب بحوش أحد المنازل بإحدى المناطق العشوائية بمدينة رأس غارب دون إصابات أو خسائر بشرية.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب أن ورد أليه بلاغ يفيد نشوب حريق باحد المنازل بالمنطقة العشوائية خلف مسجد القدس، وعلي وفور تلقى البلاغ تواصل اللواء حامد احمد رئيس مدينة رأس غارب بالمقدم احمد فؤاد قائد الحماية المدنية بالمدنية ودفعت الحماية المدنية سيارات الاطفاء لموقع الحادث وتم التعامل والسيطرة على الموقف دون حدوث اى اصابات .

وتابع رئيس المدينة الموقف على وأنه ليس به سكان ومدرج ضمن التخطيط العمرانى للمنطقة.


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