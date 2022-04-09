التجارة مع الله.. مطبخ الخير يقدم 250 وجبة للصائمين منذ 10 سنوات فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من مطبخ الخير بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، والذى يقدم وجبات لإفطار الصائمين فى القرية .

ويقول ياسر الطملاوى أحد القائمين على مشروع إفطار صائم بمطبخ الخير بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إننا نقوم منذ 10 سنوات بإفطار الصائمين فى القرية، عن طريق تجهيز الوجبات الساخنة والمكونة من قطعة لحمة أو قطعة فراخ أو قطعة كفتة، بالإضافة إلى أرز، خضار، سلطة خضراء، مخلل، بلح، أو مكرونة.





ويضيف الطملاوى، أننا نقوم بتلك العمل الخيرى بمساعدة رجال الخير فى القرية، حيث يقومون لمساعدتنا فى توفير كافة احتياجات المطبخ، من لحوم دواجن والأرز والمكرونة والخضار عن طريق إرسال كافة المتطلبات يوميا.

ويشير أحمد حماد أحد القائمين على مشروع إفطار صائم بمطبخ الخير بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، إلى أن مطبخ الخير يقوم بتوزيع تلك الوجبات عن طريق عدد من شباب القرية، وبالتحديد قبل آذان المغرب حتى تكون الوجبة ساخنة أمام الصائمين.

ويؤكد حماد، أن نقوم قبل شهر رمضان بعمل أبحاث اجتماعية عن الحالات التى تستحق الوجبة، ونقوم بإبلاغهم بتوفير الوجبات يوميا حتى المنزل، بالإضافة إلى توزيع شنطة رمضان على الذين لا يرغبون فى الوجبات.

ويضيف أننا نقوم بجمع زكاة الفطر مالا وإخراجها حبوب أرز ومكرونة وكافة متطلبات المنزل من المواد الغذائية عملا بسنة الرسول صل الله عليه وسلم.