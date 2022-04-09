البرلمان يصوت بالموافقة لسحب الثقة من حكومة عمران خان

وكالات

صوت البرلمان الباكستانى بالموافقة على سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء الحالى عمران خان وحزبه "تحريك إنصاف" (حركة باكستان للعدالة).

وكان البرلمان قد بدأ التصويت بوقت أبكر مساء اليوم السبت لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء عمران خان وحزبه تحريك إنصاف (حركة باكستان للعدالة).

وكانت المحكمة أبطلت المحكمة العليا فى باكستان، حل الجمعية الوطنية "البرلمان" وقضت بالتصويت على اقتراح المعارضة بسحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان، ما قد يكلفه على الأرجح منصبه، حسبما نقل موقع "فرانس 24".

وكانت المحكمة العليا الباكستانية، أجلت النظر فى مدى قانونية إلغاء البرلمان تصويتا لحجب الثقة عن رئيس الحكومة.

وكان قد وافق الرئيس الباكستانى عارف علوى على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة فى حكومته عبر البرلمان.

وذكر المكتب الإعلامى الخاص بالرئيس الباكستانى فى بيان بحسب صحيفة (إكسبريس تريبيون) الباكستانية عبر موقعها الإلكتروني، أن " الرئيس الباكستاني عارف علوي وافق على طلب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لحل برلمان البلاد والدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل محاولة المعارضة طرح الثقة في حكومته عبر البرلمان".