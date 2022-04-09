الأمير تشارلز يحيى الذكرى الأولى لوفاة والده دوق إدنبرة

أحيا الأمير تشارلز، أمير ويلز، وولى العهد البريطانى، الذكرى السنوية الأولى لوفاة والده، الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل، وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال عبر تويتر :"إحياء ذكرى دوق أدنبرة اليوم، بعد مرور عام على وفاته".

ونشر الحساب الرسمى صور للأمير فيليب برفقة الأمير تشارلز وزوجته كاميلا والملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، وصورة نادرة من طفولة الأمير تشارلز، حيث يتواجد على أرجوحة مع شقيقته الأميرة آن، فيما يلعب معه الأمير فيليب، وتقف الملكة اليزابيث برفقة كلبهم.

ومن جهة أخرى، زعم أحد الخبراء الملكيين أن الأمراء تشارلز ووليام، أمير ويلز ودوق كامبريدج، على الترتيب، لن يسمحوا للأمير أندرو دوق يورك بالمشاركة في أحداث العائلة المالكة البريطانية المستقبلية.

واحتل دوق يورك، مركز الصدارة في حفل تأبين الأمير فيليب، حيث كان رافق الملكة اليزابيث فى طريقها لمكان جلوسها في دير وستمنستر أبي، وفقا للديلى ميل البريطانية.

كان من المتوقع أن يأخذ عميد وستمنستر الملكة إليزابيث إلى مقعدها، على أن يجلس أندرو في الخلف، لكن بدلاً من ذلك، سار معها الأمير أندرو أمام الكاميرات.

وأُجبر الأمير على التراجع عن الحياة العامة بسبب علاقته بالمليادير المنتحر جيفري إبستين، والذى تم توجيه اتهامات له باستغلال الأطفال فى علاقات جنسية مشينة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دفع الملايين إلى فيرجينيا جوفري، التي اتهمته بالاغتصاب، رغم أنه نفى باستمرار مزاعمها.

ادعى المطلعون أنه سيغتنم هذه الفرصة كنقطة انطلاق لدعم والدته في خدمة اليوبيل البلاتينى في كاتدرائية القديس بولس في يونيو ولا ينزعج إذا كان الرأي العام ضده''.

ومع ذلك، اقترح المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز الآن أنه "لا توجد طريقة" سيقبل ويليام وتشارلز دور أندرو في الاحتفالات، وقال فيما يتعلق بالأحداث الملكية، لا أتوقع أننا سنرى الأمير أندرو يظهر في المستقبل القريب - هذا إن حدث مرة أخرى